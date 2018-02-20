Керлингист Крушельницкий: до запрета мельдония я и не знал, что принимаю его

Уличенный в употреблении допинга российский керлингист Александр Крушельницкий прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Мне позвонил президент Федерации нашей и сказал, что прошел слух, что что-то появилось, – цитирует Крушельницкого 20 февраля Первый канал. – Мы сидели, ждали, вообще думали, что это какой-то просто вброс непонятный. Но все оказалось не так. Концентрация в пробе показывает на то, что препарат был принят одноразово, то есть это одна таблетка. И это могло быть когда угодно. На тренировках я пью обычную воду, которую приношу из дома. Единственное место, где могли подбросить мельдоний – в гостинице, кто-то пробрался в номер. Также спортсмен рассказал, когда в последний раз принимал мельдоний по собственной воле.

- В конце 2015 года запретили мельдоний и нам перестали его давать. До этого я, честно, даже не знал, что я принимаю мельдоний как таковой. Просто доктор нам давал таблетки, и мы их пили.

Ранее стало известно, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Крушельницкого пройдет 22 февраля в Пхенчхане. Российская сторона настаивает на невиновности своего спортсмена и считает, что допинг ему подбросили с целью устроить провокацию. Федерация керлинга уже обратилась в Следственный комитет с просьбой заняться расследованием этого дела. Кроме того, были запрошены записи с камер слежения в Олимпийской деревне в Пхенчхане.

Известно, что с октября 2015 года по 22 января 2018 года Крушельницкий сдал восемь допинг-тестов, из них четыре приходятся на четыре последние месяца. Все они были отрицательными. Положительные допинг-пробы были взяты у него уже на Олимпиаде 12 и 13 февраля. Как отмечается в заявлении Олимпийского комитета России, таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается. Как пояснил «Фонтанке» спортивный врач, доцент кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова Кирилл Раймуев, для получения восстановительного эффекта, ради которого мельдоний и употреблялся до 2016 года пока его не запретили, препарат нужно пить курсом. Разовое применение может использоваться только с целью моментального повышения давления при ОРВИ или ОРЗ и никакого спортивного преимущества это не дает.