Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подвергся обстрелу

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу 20 февраля.

"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении ЦПВС.

Кроме того, отмечается, что российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр в течение суток зафиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

В Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа. В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако боевики систематически нарушают перемирие.