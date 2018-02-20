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20.02.2018 22:32

Создатель мельдония: Вряд ли Крушельницкий сам принял его

Латвийский фармацевт Ивар Калвиньш, являющийся создателем запрещённого препарата мельдония, прокомментировал ситуацию с российским кёрлингистом Александром Крушельницким, уличённым в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Лично я считаю маловероятным, чтобы спортсмен такого класса, как Крушельницкий, специально сам принял мельдоний во время Олимпийских игр, так как все спортсмены отлично знали, что их будут проверять на предмет наличия у них в моче запрещённых к применению препаратов. Тем более что мельдоний в разовой дозе вообще не имеет смысла, для появления эффекта его надо принимать не менее 10 дней», — рассказал фармацевт в эксклюзивном комментарии RT.

По словам Калвиньша, остаётся лишь гадать, как именно мельдоний попал в организм Крушельницкого.

«Так как спортсмен сам этого не знает, то причиной могут быть неправомерные поступки иных заинтересованных лиц. Мельдоний не имеет специфического вкуса и превосходно растворяется в воде. Так что на вкус его в напитках или в пище не обнаружить, источником препарата могли быть и продукты питания или вода. Надеюсь, что эта версия будет тщательно проверена должностными лицами», — добавил он.

Ранее эксперт выразил мнение, что положительная допинг-проба Крушельницкого может быть результатом ошибки или саботажа.


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