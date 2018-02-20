Стивен Сигал стал лицом криптовалютного проекта с признаками финансовой пирамиды

Американский актёр Стивен Сигал объявил о своём участии в проекте Bitcoiin 2nd Generation в качестве амбассадора. По мнению экспертов, компания имеет признаки финансовой пирамиды. Запись о том, что Стивен Сигал будет официально представлять криптовалюту появилась в Twitter актера 20 февраля.

«Как буддист, целитель и дзен-учитель Стивен Сигал живет по принципу, что физическое развитие призвано защитить духовность человека. Он верит, что все его действия ведут людей к пробуждению и некоему подобию просветления. Точно такие же задачи ставит перед собой Bitcoiin2gen”, – сказано в официальном пресс-релизе компании.

Сам по себе проект – это замкнутая система, в которой за каждого нового привлеченного инвестора старый получает дополнительную прибыль. Подозрительной ее, в том числе, называл портал CoinDesk.

Напомним, Стивен Сигал наряду с американским имеет российское и сербское гражданства.