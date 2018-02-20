Россиянку задержали в Лондоне «на почве расизма и классовой ненависти»

Россиянку Радмилу Хакову поместили в тюрьму для мигрантов в аэропорту Лондона, когда она летела с пересадкой на свадьбу к друзьям во Францию. Жительница Татарстана считает, что ее задержание незаконно и произошло «на почве расизма и под влиянием классовой ненависти». Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Я была задержана в аэропорту Хитроу незаконно — и, к сожалению, у меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление», — написала Радмила Хакова.

Девушка отметила, что летела без багажа, ее ручная кладь была упакована в рюкзак с надписью «Приезжайте в Татарстан». Хакова ошиблась при анкетировании, ответив, что не была в Лондоне раньше, хотя пересаживалась в Хитроу, не покидая транзитной зоны. Позже девушка исправила свою ошибку.

Спустя какое-то время россиянка подошла к паспортному контролю, чтобы узнать, как улучшить условия пребывания в транзитной зоне. Оттуда, по словам девушки, сотрудница пограничной службы вывела ее в тюрьму для мигрантов. 12 февраля девушку депортировали. В своем посте она потребовала извинений от погранслужбы и объяснения, за что ее задержали.

На сообщение россиянки отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала у себя в Facebook, что этим случаем займется посольство России в Лондоне и призвала министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона обратить внимание на инцидент, «ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку». В посольстве России в Великобритании сообщили, что направлены официальные запросы в органы власти страны.