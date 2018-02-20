Американский самолет-разведчик 4 часа летал у границ Ленобласти

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W 20 февраля совершил продолжительный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вначале совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем в течение более четырех часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, передает «Интерфакс».

Напомним, Военно-морские силы США опубликовали 30 января на своем официальном сайте видеозапись «опасного» маневра российского Су-27 при перехвате американского самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем. Инцидент произошел накануне, 29 января. В ВМС США сразу заявляли, что российский истребитель сближался с их самолетом на расстояние 1,52 метра, причем непосредственно пересекал траекторию движения американского разведчика. В целом продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут.