Сына прокурора придавило снегом на Адмирала Коновалова

Ученика младших классов в Красносельском районе Петербурга ранило снежной глыбой днём 20 февраля. Мальчика увезли в больницу, управляющую компанию уже проверяет прокуратура.

По информации «Фонтанки», травму головы сын одного из руководителей прокураторы получил около четырёх часов дня. С крыши дома №2-4 по улице Адмирала Коновалова на него упала льдина, мальчика сначала увезли в травмпункт, а оттуда его уже забрала скорая помощь. Сейчас с сотрясением мозга он находится в детской городской больнице.

Как стало известно нашему изданию, мальчик живет в том же доме, а гнев его мамы на управляющую компанию «Приморский город» мгновенно был доведён до сведения прокуратуры – женщина сама является сотрудником надзорного ведомства и лишь передала информацию в другой район. На место уже выезжала полиция Красносельского района, по данным «Фонтанки» об этом случае поставлены в известность все заинтересованные ведомства. Следственный комитет Красносельского района проводит доследственную проверку и близок к возбуждению уголовного дела по статье 238 – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В самой УК управляющий кварталом оказался не в курсе произошедшего и рекомендовал корреспонденту обратиться к руководству компании на следующий день. Поговорить завтра, 21 февраля, предложил и глава районной администрации Виталий Черкашин. Он отказался беседовать телефону и назначил журналисту встречу в своём кабинете.

Напомним, это не первый случай, когда из-за вовремя не убранного снега страдают горожане. На улице Репина подобный эпизод закончился гибелью пенсионерки, которая возле обвешанного сосульками фасада кормила кошек. На Подвойского, испугавшись свалившейся глыбы, девушка перевернула коляску с ребёнком, эпизод также проверяла прокуратура. На улице Чапаева на пожилого петербуржца свалилась сосулька.