ГУП «ТЭК» закончило работы на Седова
Тепло должно вернуться в 77 жилых домов в Невском районе – аварийная бригада закончила ремонт дефектной трубы.
Как сообщает ГУП «ТЭК», горячую воду залили в трубу в восемь вечера 20 февраля. Энергетикам пришлось заменить порядка 23 метров 400-миллиметровой теплосети, для выполнения работ был сделан «прокол» под проезжей частью. Закончить ремонт удалось меньше чем за 20 часов.
Напомним, коммунальная авария возле 77 дома по улице Седова оставила с остывающими батареями 77 зданий.