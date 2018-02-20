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20.02.2018 20:59

ГУП «ТЭК» закончило работы на Седова

 

Тепло должно вернуться в 77 жилых домов в Невском районе – аварийная бригада закончила ремонт дефектной трубы.

Как сообщает ГУП «ТЭК», горячую воду залили в трубу в восемь вечера 20 февраля. Энергетикам пришлось заменить порядка 23 метров 400-миллиметровой теплосети, для выполнения работ был сделан «прокол» под проезжей частью. Закончить ремонт удалось меньше чем за 20 часов.

Напомним, коммунальная авария возле 77 дома по улице Седова оставила с остывающими батареями 77 зданий. 


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Компания «Л1»
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АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
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06.02.2018 16:43
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