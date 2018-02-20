Провал «двойного агента». Итоги 11 дня Олимпиады

Еще
03:12 21.02.2018
Пришлите свою новость!
01:48
Эрмитаж объединил стекло и кружево
01:31
Десятикратный лауреат «Грэмми» наполнит Филармонию звуками кубинского джаза
01:14
Как по-новому использовать старинные газгольдеры, расскажут в Публичке
00:47
Ту-95МС слетали к Японии
00:40
В детском саду Агалатово руку ребенка затянуло в карусель
00:31
Петербург окутан морозным туманом
00:17
В Ленобласти выросло число безработных
20/02
Белый дом США: Обама был слишком слаб, чтобы надавить на Россию
20/02
Директора ФБК арестовали на 10 суток
20/02
В Саранске открыли производство полностью российских антибиотиков
20/02
Стали известны дата и место похорон поэта Виктора Ширали
20/02
Госдолг Украины превысил отметку в два триллиона гривен
20/02
России предрекли господство на рынке нефти и газа
20/02
Керлингист Крушельницкий: до запрета мельдония я и не знал, что принимаю его
20/02
Ленобласть ждут морозы до минус 25-ти
20/02
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подвергся обстрелу
20/02
Создатель мельдония: Вряд ли Крушельницкий сам принял его
20/02
Стивен Сигал стал лицом криптовалютного проекта с признаками финансовой пирамиды
20/02
На Московском проспекте надстроили советское здание
20/02
Россиянку задержали в Лондоне «на почве расизма и классовой ненависти»
20/02
Американский самолет-разведчик 4 часа летал у границ Ленобласти
20/02
Сына прокурора придавило снегом на Адмирала Коновалова
20/02
В госкомиссии Финляндии объяснили выбор песни Слепакова для экзамена по русскому
20/02
Евросоюз устал от Украины и забрал деньги
20/02
Умерла художник по костюмам фильмов «Король Лир» и «Мой друг Иван Лапшин»
20/02
ГУП «ТЭК» закончило работы на Седова
20/02
Конкурсы на солнечные табло в Петербурге продержались сутки
20/02
Минздрав Чувашии научно объяснил про семь половых партнеров
20/02
Пекинцев заставили платить за проезд на лифте
20/02
Мнение: Нововведения на рынке ипотеки резко увеличат спрос на жилье
20/02
«Фонтанка» за 60 секунд - 20 февраля
20/02
Совбез ООН почтил минутой молчания память Виталия Чуркина
20/02
Президент Украины поручил до апреля сменить формат силовой операции в Донбассе
20/02
Президент США опроверг рассказ девушки о связи с ним 12 лет назад
20/02
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
20/02
Сборная Финляндии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
20/02
Суд признал торги по наружной рекламе в Петербурге законными
20/02
ФСБ накрыла поставку контрабанды из России в Эстонию
20/02
Серийный потрошитель банкоматов из Петербурга два года скрывался на курорте
20/02
Офис спецпрокурора США Мюллера по делу «о России» предъявил новые обвинения
20/02
В Городской больнице №2 будут лечить глаза на новом оборудовании
20/02
Роскосмос создаст в Антарктиде центр приема космической информации
20/02
Группа RBI воссоздаст доходный дом мебельной фабрики Тарасова
20/02
В Ленобласти за год обновят 340 км федеральных трасс
20/02
Пенсионный фонд России уволит каждого пятого сотрудника
20/02
Актер «Левиафана» назвал признаки 1990-х в современной России
20/02
Глава минздрава Чувашии: После семи половых партнеров у женщин наступает бесплодие
20/02
Народного Ополчения заволокло туманом из-за лопнувшей трубы
20/02
Керлингист Крушельницкий сделал заявление по поводу своей положительной допинг-пробы
20/02
Пожарная машина на Коновалова застряла в парковке
20/02
Медики признали финского "серийного убийцу на воде" особо опасным для общества
20/02
Суд отменил торги по Кузнечному рынку
20/02
Прижигавший сына сковородкой петербуржец арестован на полтора месяца
20/02
Дженнифер Лоуренс не променяет кино на карьеру активистки
20/02
МИД России сообщил о “десятках раненых россиян в ходе недавнего военного столкновения” в Сирии
20/02
Губернатор пообещал превратить 2-ю больницу «в мощный многопрофильный центр»
20/02
Барсуков освобожден от ответственности за рейдерские захваты
20/02
Норвежский керлингист: Русские украли у нас момент славы
20/02
Петербургские слабослышащие сноубордисты завоевали на ЧР пять медалей
20/02
Помощника главы Якутии привлекли к ответственности за инцидент на борту «Аэрофлота»
20/02
Воду в Щеглово забрал валун из 1961 года
20/02
«Балтика» обеспечит Катар халяльным пивом
20/02
В Махачкале силовики проводят обыски в структуре «Газпрома»
20/02
Первая в России Tesla Model 3 выставлена на продажу через Интернет
20/02
Кольцевую от Горской до Приозерского шоссе обещали расширить к 2022 году
20/02
Роскомнадзору предложили ограничить влияние рэпа
20/02
Суд приостановил соглашение Смольного с главным мусорным оператором
20/02
Метро Петербурга продлит работу на час ради футбольных болельщиков
20/02
Дело несовершеннолетней участницы акции 12 июня на Марсовом поле прекращено
20/02
Росфинмониторинг заинтересовался сделками россиян с недвижимостью
Предыдущие новости
Архив материалов
Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
Версия для печати
20.02.2018 20:50

Провал «двойного агента». Итоги 11 дня Олимпиады

Российский биатлон на дне, новые детали с допинг-пробой керлингиста Крушельницкого и американка-любительница, обманувшая систему. «Фонтанка» подводит итоги дня в Пхенчхане-2018.
Провал «двойного агента». Итоги 11 дня Олимпиады
коллаж "Фонтанки"

Во вторник, 20 февраля, на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане разыграли пять комплектов наград. Финалы прошли в фигурном катании (танцы на льду), фристайле (женщины, ски-хафпайп), шорт-треке (женщины, эстафета 3000 м), биатлоне (смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км) и лыжном двоеборье. Россияне опять остались без медалей, но хоть новый допинг не нашли – уже хорошо.

Олимпийские атлеты из России ни в одном из видов даже близко не подобрались к медалям. Во фристайле Валерия Демидова стала шестой. В танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли пятое место. В шорт-треке в женской эстафете россиянки показали пятый результат. В смешанной эстафете биатлонисты финишировали девятыми, а в лыжном двоеборье Эрнест Яхин и вовсе оказался на итоговой 35 строчке.

Россия впервые осталась без медалей в танцах на льду и в биатлоне. Но если танцы это лишь один из видов фигурного катания и впереди борьба фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой за золото (плюс еще было до слез обидное четвертое место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных дуэтов), то в биатлоне каждая, без преувеличения, гонка закончилась для россиян провалом. Понятно, что все сильнейшие остались в России, но у лыжников ситуация не намного лучше, а молодежь уже собрала пять медалей (1 серебро, 4 бронзы).

Дошло до того, что президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова уже в открытую спрашивают, собирается ли он уходить в отставку.

«Хочу заметить, что не я выбираю тренеров для сборных и не я пишу спортсменам тренировочные планы. Все кандидатуры, прежде чем предложить их на обсуждение, рассматривал и обсуждал тренерский совет. Видимо, остаётся констатировать, что более сильных тренеров у нас в стране просто нет. Что касается мой отставки, пока я не считаю возможным это обсуждать», — оправдывается Кравцов в интервью «Чемпионат.com».

История с положительной допинг-пробой керлингиста Александра Крушельницкого обрастает все новыми и новыми версиями. Во вторник, 20 февраля, стало официально известно, что его проба «Б» подтвердила наличие мельдония в его организме. На 22 февраля запланировано заседание Спортивного арбитражного суда по делу российского спортсмена.

Российская сторона продолжает настаивать на диверсии. Судя по тому, что известно на данный момент, эта версия действительно имеет право на существование, насколько бы безумно это не звучало. А известно вот что. С октября 2015 года по 22 января 2018 года Крушельницкий сдал восемь допинг-тестов, из них четыре приходятся на четыре последние месяца. Все они были отрицательными. Положительные допинг-пробы были взяты у него уже на Олимпиаде 12 и 13 февраля. Это все официальные данные.

Как справедливо отмечается в заявлении Олимпийского комитета России, таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается. Как пояснил «Фонтанке» спортивный врач, доцент кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова Кирилл Раймуев, для получения восстановительного эффекта, ради которого мельдоний и употреблялся до 2016 года пока его не запретили, препарат нужно пить курсом. Разовое применение может использоваться только с целью моментального повышения давления при ОРВИ или ОРЗ и никакого спортивного преимущества это не дает.

Осталось убедить в этом CAS и найти того, кто же подсыпал Крушельницкому мельдоний. Например, первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин убежден — это все спецслужбы. А ведь еще недавно Крушельницкого самого называли двойным агентом.

Видео дня

Самым же веселым кейсом дня стала история спортсменка из США Элизабет Суэйни, представляющей на Олимпиаде в Пхенчхане Венгрию. Она приняла участие в лыжном хафпайпе и заняла там последнее место. Главное в хафпайпе — трюки, которые выполняются на специальном снежном рельефе, представляющем собой в разрезе половину трубы. 33-летняя Элизабет Суэйни, проехавшись по этой трубе, не сделала ни одного трюка, но на финише все равно излучала искренние радость и счастье.

Позже выяснилось, что Элизабет Суэйни любительница и на лыжи впервые встала в 25 лет. Как она тогда вообще попала на Олимпиаду? Американка ловко воспользовалась лазейкой в системе отбора. Для участия в Олимпиаде нужно было несколько раз попасть в ТОП-30 на нескольких международных стартах и лыжница просто выбирала соревнования, где было меньше 30 участников. Но на этом чудеса в этой истории не заканчиваются. Вишенкой на торте стала попытка представителей Венгерской федерации лыжного спорта оправдаться: они заявили, что никогда не видели, как катается лыжница, — Элизабет Суэйни самостоятельно собирала деньги на поездку в Пхенчхан. В соцсетях теперь шутят, что примерно так же попали на Олимпиаду российские биатлонисты.

Цитата дня

Норвежский керлингист Магнус Нердеготтен, который в матче за бронзовые медали, проиграл Александру Крушельницкому, обвинил Россию в воровстве:

«Русские украли у нас момент славы. Они получили нашу медаль на стадионе Пхенчхана. Мы столько трудились на протяжении всей Олимпиады и изо всех сил пытались достичь своей цели – медали Игр. Но стали только четвертыми. И узнать теперь, что русские могли иметь преимущество над нами из-за обмана – это ужасно. И дня не прошло с того матча за бронзу, чтобы я не думал о четвертом месте. А теперь, после того, как нас ограбили, очень волнительно и нервно сидеть дома и ждать результатов».

Видео дня

Популярный американский комик Джимми Фэллона на телеканале NBC высмеивает историю с положительной допинг-пробой российского керлингиста. Даже им понятно, насколько это нелепо, а Магнусу нет.

Расписание на 21 февраля

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
08:30. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс
10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
10:40. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинальный матч Россия – Норвегия
11:00. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль
13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования
15:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка.

Артем Кузьмин,
«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05

«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон

Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
20.02.2018 16:42

Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект

Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50

Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта

Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Норвежский керлингист: Русские украли у нас момент славы
Мельдоний в допинг-пробе «Б» Крушельницкого подтвержден официально
Российские хоккеисты поспорят с норвежцами за полуфинал Олимпиады
Пойманный на допинге словенский хоккеист: Я забыл сообщить о препарате от астмы
Словенский хоккеист попался на допинге в Пхенчхане
Слушания по делу попавшегося на допинге керлингиста Крушельницкого перенесены
Американцы предложили отстранить хоккеиста Войнова от Олимпиады за домашнее насилие
Лукашенко высказал главе МОК «всё, что думает» из-за оценок судей на Олимпиаде
«Делом Крушельницкого» займутся швейцарские юристы
Допинг-офицеры ВАДА сорвали тренировку российской фигуристки Загитовой
Провал «двойного агента». Итоги 11 дня Олимпиады
Когда самое интересное - сиськи. Итоги десятого дня Олимпиады
Зачем допинг керлингисту
Россию опять обвиняют в допинге. Итоги девятого дня Олимпиады
Женщина тоже хоккеист. Итоги восьмого дня Олимпиады
Не хватает золота. Итоги седьмого дня Олимпиады
Пихлер уделывает Россию. Итоги шестого дня Олимпиады
Ветер сносит Пхенчхан. Итоги пятого дня Олимпиады
Россияне проигрывают норвежским астматикам. Итоги четвертого дня Олимпиады
Не догнали канадцев. Итоги третьего дня Олимпиады
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербург окутан морозным туманом

В Финляндии построили самую большую в мире ледяную карусель

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Как в Петербурге отметили Масленицу

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20
Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
ГК «КВС»
20.02.2018 10:30
Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»
Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Setl City
19.02.2018 20:00
Setl City завершает отделку корпусов 2-й очереди ЖК «Невские паруса»
Setl City выполняет финальную отделку корпусов 1.1-1.3 второй очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.