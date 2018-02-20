Провал «двойного агента». Итоги 11 дня Олимпиады

Российский биатлон на дне, новые детали с допинг-пробой керлингиста Крушельницкого и американка-любительница, обманувшая систему. «Фонтанка» подводит итоги дня в Пхенчхане-2018.

Во вторник, 20 февраля, на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане разыграли пять комплектов наград. Финалы прошли в фигурном катании (танцы на льду), фристайле (женщины, ски-хафпайп), шорт-треке (женщины, эстафета 3000 м), биатлоне (смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км) и лыжном двоеборье. Россияне опять остались без медалей, но хоть новый допинг не нашли – уже хорошо.

Олимпийские атлеты из России ни в одном из видов даже близко не подобрались к медалям. Во фристайле Валерия Демидова стала шестой. В танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли пятое место. В шорт-треке в женской эстафете россиянки показали пятый результат. В смешанной эстафете биатлонисты финишировали девятыми, а в лыжном двоеборье Эрнест Яхин и вовсе оказался на итоговой 35 строчке.

Россия впервые осталась без медалей в танцах на льду и в биатлоне. Но если танцы это лишь один из видов фигурного катания и впереди борьба фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой за золото (плюс еще было до слез обидное четвертое место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных дуэтов), то в биатлоне каждая, без преувеличения, гонка закончилась для россиян провалом. Понятно, что все сильнейшие остались в России, но у лыжников ситуация не намного лучше, а молодежь уже собрала пять медалей (1 серебро, 4 бронзы).

Дошло до того, что президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова уже в открытую спрашивают, собирается ли он уходить в отставку.

«Хочу заметить, что не я выбираю тренеров для сборных и не я пишу спортсменам тренировочные планы. Все кандидатуры, прежде чем предложить их на обсуждение, рассматривал и обсуждал тренерский совет. Видимо, остаётся констатировать, что более сильных тренеров у нас в стране просто нет. Что касается мой отставки, пока я не считаю возможным это обсуждать», — оправдывается Кравцов в интервью «Чемпионат.com».

История с положительной допинг-пробой керлингиста Александра Крушельницкого обрастает все новыми и новыми версиями. Во вторник, 20 февраля, стало официально известно, что его проба «Б» подтвердила наличие мельдония в его организме. На 22 февраля запланировано заседание Спортивного арбитражного суда по делу российского спортсмена.

Российская сторона продолжает настаивать на диверсии. Судя по тому, что известно на данный момент, эта версия действительно имеет право на существование, насколько бы безумно это не звучало. А известно вот что. С октября 2015 года по 22 января 2018 года Крушельницкий сдал восемь допинг-тестов, из них четыре приходятся на четыре последние месяца. Все они были отрицательными. Положительные допинг-пробы были взяты у него уже на Олимпиаде 12 и 13 февраля. Это все официальные данные.

Как справедливо отмечается в заявлении Олимпийского комитета России, таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается. Как пояснил «Фонтанке» спортивный врач, доцент кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова Кирилл Раймуев, для получения восстановительного эффекта, ради которого мельдоний и употреблялся до 2016 года пока его не запретили, препарат нужно пить курсом. Разовое применение может использоваться только с целью моментального повышения давления при ОРВИ или ОРЗ и никакого спортивного преимущества это не дает.

Осталось убедить в этом CAS и найти того, кто же подсыпал Крушельницкому мельдоний. Например, первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин убежден — это все спецслужбы. А ведь еще недавно Крушельницкого самого называли двойным агентом.

Видео дня

Самым же веселым кейсом дня стала история спортсменка из США Элизабет Суэйни, представляющей на Олимпиаде в Пхенчхане Венгрию. Она приняла участие в лыжном хафпайпе и заняла там последнее место. Главное в хафпайпе — трюки, которые выполняются на специальном снежном рельефе, представляющем собой в разрезе половину трубы. 33-летняя Элизабет Суэйни, проехавшись по этой трубе, не сделала ни одного трюка, но на финише все равно излучала искренние радость и счастье.

Позже выяснилось, что Элизабет Суэйни любительница и на лыжи впервые встала в 25 лет. Как она тогда вообще попала на Олимпиаду? Американка ловко воспользовалась лазейкой в системе отбора. Для участия в Олимпиаде нужно было несколько раз попасть в ТОП-30 на нескольких международных стартах и лыжница просто выбирала соревнования, где было меньше 30 участников. Но на этом чудеса в этой истории не заканчиваются. Вишенкой на торте стала попытка представителей Венгерской федерации лыжного спорта оправдаться: они заявили, что никогда не видели, как катается лыжница, — Элизабет Суэйни самостоятельно собирала деньги на поездку в Пхенчхан. В соцсетях теперь шутят, что примерно так же попали на Олимпиаду российские биатлонисты.

Цитата дня

Норвежский керлингист Магнус Нердеготтен, который в матче за бронзовые медали, проиграл Александру Крушельницкому, обвинил Россию в воровстве:

«Русские украли у нас момент славы. Они получили нашу медаль на стадионе Пхенчхана. Мы столько трудились на протяжении всей Олимпиады и изо всех сил пытались достичь своей цели – медали Игр. Но стали только четвертыми. И узнать теперь, что русские могли иметь преимущество над нами из-за обмана – это ужасно. И дня не прошло с того матча за бронзу, чтобы я не думал о четвертом месте. А теперь, после того, как нас ограбили, очень волнительно и нервно сидеть дома и ждать результатов».

Видео дня

Популярный американский комик Джимми Фэллона на телеканале NBC высмеивает историю с положительной допинг-пробой российского керлингиста. Даже им понятно, насколько это нелепо, а Магнусу нет.

Расписание на 21 февраля

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

08:30. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

10:40. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинальный матч Россия – Норвегия

11:00. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль

14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования

15:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»