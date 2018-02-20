Еще
03:11 21.02.2018
Пришлите свою новость!
01:48
Эрмитаж объединил стекло и кружево
01:31
Десятикратный лауреат «Грэмми» наполнит Филармонию звуками кубинского джаза
01:14
Как по-новому использовать старинные газгольдеры, расскажут в Публичке
00:47
Ту-95МС слетали к Японии
00:40
В детском саду Агалатово руку ребенка затянуло в карусель
00:31
Петербург окутан морозным туманом
00:17
В Ленобласти выросло число безработных
20/02
Белый дом США: Обама был слишком слаб, чтобы надавить на Россию
20/02
Директора ФБК арестовали на 10 суток
20/02
В Саранске открыли производство полностью российских антибиотиков
20/02
Стали известны дата и место похорон поэта Виктора Ширали
20/02
Госдолг Украины превысил отметку в два триллиона гривен
20/02
России предрекли господство на рынке нефти и газа
20/02
Керлингист Крушельницкий: до запрета мельдония я и не знал, что принимаю его
20/02
Ленобласть ждут морозы до минус 25-ти
20/02
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подвергся обстрелу
20/02
Создатель мельдония: Вряд ли Крушельницкий сам принял его
20/02
Стивен Сигал стал лицом криптовалютного проекта с признаками финансовой пирамиды
20/02
На Московском проспекте надстроили советское здание
20/02
Россиянку задержали в Лондоне «на почве расизма и классовой ненависти»
20/02
Американский самолет-разведчик 4 часа летал у границ Ленобласти
20/02
Сына прокурора придавило снегом на Адмирала Коновалова
20/02
В госкомиссии Финляндии объяснили выбор песни Слепакова для экзамена по русскому
20/02
Евросоюз устал от Украины и забрал деньги
20/02
Умерла художник по костюмам фильмов «Король Лир» и «Мой друг Иван Лапшин»
20/02
ГУП «ТЭК» закончило работы на Седова
20/02
Конкурсы на солнечные табло в Петербурге продержались сутки
20/02
Минздрав Чувашии научно объяснил про семь половых партнеров
20/02
Пекинцев заставили платить за проезд на лифте
20/02
Мнение: Нововведения на рынке ипотеки резко увеличат спрос на жилье
20/02
«Фонтанка» за 60 секунд - 20 февраля
20/02
Совбез ООН почтил минутой молчания память Виталия Чуркина
20/02
Президент Украины поручил до апреля сменить формат силовой операции в Донбассе
20/02
Президент США опроверг рассказ девушки о связи с ним 12 лет назад
20/02
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
20/02
Сборная Финляндии по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
20/02
Суд признал торги по наружной рекламе в Петербурге законными
20/02
ФСБ накрыла поставку контрабанды из России в Эстонию
20/02
Серийный потрошитель банкоматов из Петербурга два года скрывался на курорте
20/02
Офис спецпрокурора США Мюллера по делу «о России» предъявил новые обвинения
20/02
В Городской больнице №2 будут лечить глаза на новом оборудовании
20/02
Роскосмос создаст в Антарктиде центр приема космической информации
20/02
Группа RBI воссоздаст доходный дом мебельной фабрики Тарасова
20/02
В Ленобласти за год обновят 340 км федеральных трасс
20/02
Пенсионный фонд России уволит каждого пятого сотрудника
20/02
Актер «Левиафана» назвал признаки 1990-х в современной России
20/02
Глава минздрава Чувашии: После семи половых партнеров у женщин наступает бесплодие
20/02
Народного Ополчения заволокло туманом из-за лопнувшей трубы
20/02
Керлингист Крушельницкий сделал заявление по поводу своей положительной допинг-пробы
20/02
Пожарная машина на Коновалова застряла в парковке
20/02
Медики признали финского "серийного убийцу на воде" особо опасным для общества
20/02
Суд отменил торги по Кузнечному рынку
20/02
Прижигавший сына сковородкой петербуржец арестован на полтора месяца
20/02
Дженнифер Лоуренс не променяет кино на карьеру активистки
20/02
МИД России сообщил о “десятках раненых россиян в ходе недавнего военного столкновения” в Сирии
20/02
Губернатор пообещал превратить 2-ю больницу «в мощный многопрофильный центр»
20/02
Барсуков освобожден от ответственности за рейдерские захваты
20/02
Норвежский керлингист: Русские украли у нас момент славы
20/02
Петербургские слабослышащие сноубордисты завоевали на ЧР пять медалей
20/02
Помощника главы Якутии привлекли к ответственности за инцидент на борту «Аэрофлота»
20/02
Воду в Щеглово забрал валун из 1961 года
20/02
«Балтика» обеспечит Катар халяльным пивом
20/02
В Махачкале силовики проводят обыски в структуре «Газпрома»
20/02
Первая в России Tesla Model 3 выставлена на продажу через Интернет
20/02
Кольцевую от Горской до Приозерского шоссе обещали расширить к 2022 году
20/02
Роскомнадзору предложили ограничить влияние рэпа
20/02
Суд приостановил соглашение Смольного с главным мусорным оператором
20/02
Метро Петербурга продлит работу на час ради футбольных болельщиков
20/02
Дело несовершеннолетней участницы акции 12 июня на Марсовом поле прекращено
20/02
Росфинмониторинг заинтересовался сделками россиян с недвижимостью
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
20.02.2018 19:55

Конкурсы на солнечные табло в Петербурге продержались сутки

Отменены все объявленные накануне конкурсы на установку в районе петербургских остановок общественного транспорта информационных табло нового поколения. Заказчик отказывается пояснить причины.

Информация об отмене всех четырех конкурсов появилась на сайте госзакупок 20 февраля. В извещении указано, что это сделано по решению заказчика — ГКУ «Организатор перевозок». От любых комментариев учреждение отказалось.

Четыре конкурса на размещение остановочных табло в шести районах города были объявлены 19 февраля. Всего было указано более сотни адресов, общие расходы приближались к 80 млн рублей.  

Речь шла об энергоавтономных трехгранных информационных табло высотой в 1,2 метра на бетонных тумбах. Работать модуль должен был от солнечных батарей.

Ранее так же был отменен конкурс «Организатора перевозок» на разработку нового мобильного приложения, предназначенного для информирования горожан о работе общественного транспорта. Предполагалось, что там даже можно будет получать детализацию своих транзакций по «Подорожнику». Отмену аукциона на 21,4 млн рублей в учреждении тогда тоже не комментировали.

 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50

Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта

Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35

Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга

Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40

Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%

«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербург окутан морозным туманом
Конкурсы на солнечные табло в Петербурге продержались сутки
«Фонтанка» за 60 секунд - 20 февраля
Группа RBI воссоздаст доходный дом мебельной фабрики Тарасова
Кольцевую от Горской до Приозерского шоссе обещали расширить к 2022 году
Метро Петербурга продлит работу на час ради футбольных болельщиков
Для парка в «Северной долине» выбрали концепцию с площадями и газонами
Петербург не получит федеральных денег на дороги в 2018 году
Чтобы не проехать по Крестовскому, Смольный выделит 30 млн рублей
На петербургских остановках расставят более сотни табло с солнечными батареями
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
Дивная "Гамма". Кто открыл отель на Обводном
Комстрою нашли руководителя
Radisson Blue попал под каток Макарова
Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I
«Заходишь в Советский переулок, а там, извините, Жанна д'Арк»
Консерватория снова отсырела
Как убрать сосули по закону
Тайные комнаты Меншиковского дворца
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербург окутан морозным туманом

В Финляндии построили самую большую в мире ледяную карусель

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Как в Петербурге отметили Масленицу

Новости компаний
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
Ленстройтрест
15.02.2018 11:30
Масленичные гуляния в «Янила Кантри»
17 февраля в ЖК «Янила Кантри» пройдет празднование Масленицы. На торжественные проводы зимы приглашаются все жители Заневского городского поселения
Фото предоставлено компанией Setl City
14.02.2018 16:35
ЖК «GreenЛандия» обеспечили инфраструктурой
В жилом комплексе «GreenЛандия-1», построенном компанией Setl City неподалеку от метро «Девяткино», открылось множество магазинов шаговой доступности, объектов сервисной и социальной инфраструктуры
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
14.02.2018 12:20
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал «выращивать» собственных лидеров
Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ)
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.