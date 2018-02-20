Конкурсы на солнечные табло в Петербурге продержались сутки

Отменены все объявленные накануне конкурсы на установку в районе петербургских остановок общественного транспорта информационных табло нового поколения. Заказчик отказывается пояснить причины.

Информация об отмене всех четырех конкурсов появилась на сайте госзакупок 20 февраля. В извещении указано, что это сделано по решению заказчика — ГКУ «Организатор перевозок». От любых комментариев учреждение отказалось.

Четыре конкурса на размещение остановочных табло в шести районах города были объявлены 19 февраля. Всего было указано более сотни адресов, общие расходы приближались к 80 млн рублей.

Речь шла об энергоавтономных трехгранных информационных табло высотой в 1,2 метра на бетонных тумбах. Работать модуль должен был от солнечных батарей.

Ранее так же был отменен конкурс «Организатора перевозок» на разработку нового мобильного приложения, предназначенного для информирования горожан о работе общественного транспорта. Предполагалось, что там даже можно будет получать детализацию своих транзакций по «Подорожнику». Отмену аукциона на 21,4 млн рублей в учреждении тогда тоже не комментировали.