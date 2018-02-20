Минздрав Чувашии научно объяснил про семь половых партнеров

Власти Чувашии развили мысль о влиянии сексуальной жизни на деторождение. Эстафету министра здравоохранения Владимира Викторова, рассказавшего о семи половых партнерах, после которых у женщин стопроцентно наступает бесплодие, подхватил главный репродуктолог республики. Сергей Милаев посоветовал не играть в рулетку с трихомонадами.

В размещенном вечером 20 февраля на сайте Минздрава Чувашии заявлении Милаев рассуждает о наиболее распространенной форме женского бесплодия (35 % в общей структуре) и причинах ее появления. Среди прочих перечислены воспалительные процессы, которые могут быть вызваны в том числе «и инфекциями, передающимися половым путем (ИППП)». Перекинув таким образом логический мостик от бесплодия к беспорядочному и незащищенному сексу, специалист развил мысль: «Способность к заражению при ИППП достигает 50% при однократном половом акте без барьерной контрацепции. Учитывая такую широкую распространенность… можно утверждать, что даже небольшое количество половых партнеров и их частая смена могут привести к трубно-перитониальному бесплодию».

Сергей Милаев воздержался от призывов к предохранению и обратился к аудитории, которая контрацептивами не пользуется: «Некоторые могут возразить, что они переболели без последствий. Но играть в такую рулетку мы не советуем. Именно вам может не повезти… Наша главная задача как родителей – воспитание в наших детях целомудренности, являющейся самым надежным залогом здоровья, в том числе репродуктивного».

Компетентное мнение Сергея Милаева потребовалось после выступления министра здравоохранения, стоматолога по специальности, Владимира Викторова. Он заявил, что после смены семи половых партнеров у женщины гарантированно наступает бесплодие. После этой речи, неодобрительно встреченной чиновницами, пресс-служба министерства пообещала привлечь специалистов для научного обоснования позиции своего шефа.