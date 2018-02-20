Явка на выборы: все выше, и выше, и выше

В Петербурге пытаются повысить явку на президентских выборах. На избирательные участки в призывном порядке собирают рабочих, учителей и даже актеров.

Про директивы о необходимости взять открепительные на президентские выборы и проголосовать по месту работы сообщают сотрудники бюджетных учреждений нескольких районов города. То ли желание быть замеченными, то ли дух соперничества сподвигли чиновников к тому, чтобы накануне выборов обратить внимание своих подчиненных на гражданский долг. В избиркоме и профильных комитетах, между тем, официально настаивают: никаких директив, каждый должен сам решать – идти на выборы или нет.

Сотрудники нескольких бюджетных учреждений пожаловались на то, что получили указания посетить выборы 18 марта, и не просто где-нибудь, а на участке по месту работы. Подобные распоряжения идут якобы от администраций районов, правда, не повсеместно. Так, будто бы в Выборгском районе в нескольких школах и детских садах бюджетников обязали голосовать коллективно, для чего нужно открепиться от участка, где они прописаны, и закрепиться за участком школы или сада. «Может, кто-то остановит "вынужденное коллективное голосование"? Где право, данное нам Конституцией?» – приводит цитату жалующегося будто бы педагога сайт «Карта нарушений» проекта «Голос».

Звонок «Фонтанки» от имени учителя с вопросом о том, кому отчитываться об «откреплении», отдел образования района не удивил. «Отчитайтесь завучу школы, все данные тоже ему сдавайте». Между тем глава района Валерий Гарнец в разговоре с «Фонтанкой» заверил, что «не имеет подобных фактов».

Еще одну жалобу «Фонтанка» получила из Центрального района. Учительница, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что директоров 12 февраля собрали в администрации. Будто бы там поставили задачу повысить явку за счет учителей: организовать им рабочий день 18 марта и отчитаться до 13 часов о ходе голосования. Причем, как выяснила «Фонтанка», не во всех школах в итоге это пожелание прозвучало в безапелляционной форме. Так, в другой школе в центре города отметили, что им пообещали увеличить отпуск на два дня, если они выйдут 18-го числа на работу. «Школа все равно будет открыта, надо, чтобы были дежурные учителя. Что касается голосования, то наш руководитель сказал, что было бы хорошо, если бы максимальное количество человек проголосовало у нас», – сообщил другой собеседник «Фонтанки». В администрации Центрального района на вопрос о совещании и раздаче директив не ответили.

В комитете по образованию сообщили, что поход на выборы считают делом добровольным: «Участие в голосовании на выборах – это законное и почетное право гражданина, а не его обязанность. И мы призываем всех петербуржцев, в том числе и работников образования, 18 марта этим правом воспользоваться. Учитель тем самым выполняет не только свой гражданский, но и профессиональный долг, показывая детям пример ответственного отношения к будущему своей страны. Но, в конечном счете, каждый вправе сам принимать решение, и судить за это его будет только собственная совесть», – процитировали в пресс-службе комитета его главу Жанну Воробьеву.

Аналогичным образом высказались и в городской избирательной комиссии, отметив, что получили анонимную жалобу на принуждение проголосовать, но так как в ней не содержалось подробной информации, то не смогли провести проверку.

«Тем не менее мы обратились в администрацию соответствующего района с разъяснениями норм закона, в том числе указали на недопустимость принуждения к участию в голосовании. Если поступят более конкретные обращения, мы обязательно будем предпринимать меры по защите избирательных прав граждан», – заявил глава Горизбиркома Виктор Панкевич. Он добавил, что никто не вправе воздействовать на граждан с целью принуждения к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать свободному волеизъявлению. Другой вопрос, по словам Панкевича, – это организация голосования, в случае если у избирателя 18 марта рабочий день. «Работодатель должен способствовать реализации работниками избирательных прав: продумать, как они смогут проголосовать, например, сдвинуть начало или конец рабочего дня, предусмотреть перерыв, а также проинформировать их о возможности проголосовать поблизости от места работы», – добавил глава Горизбиркома.

Именно таким образом объяснил «Фонтанке» глава Петроградского района Иван Громов свой визит в театр «Балтийский дом» в начале февраля: «Я рассказал актерам про позитивные изменения, которые происходили в районе за последние годы. Про голосование был вопрос из зала, как поступать, если в этот день сотрудники работают в театре, я объяснил порядок написания обращения в МФЦ или на портал государственных услуг».

Театральные деятели, меж тем, увидели ситуацию несколько по-иному: «В ГУП "Театр-фестиваль "Балтийский дом"» состоялось общее собрание коллектива, явка на которое была обязательной. На собрании присутствовали председатель комитета по культуре Сухенко Константин Эдуардович и глава администрации Петроградского района Громов Иван Александрович. После выступления главы администрации и предложения жителям района обсудить их проблемы директор театра Сергей Григорьевич Шуб призвал собравшихся взять открепительные талоны и проголосовать в Петроградском районе, а также «поддержать по вертикали», «проголосовать за стабильность» и неточно привел цитату, ошибочно приписываемую Уинстону Черчилю: «Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, кто в старости не стал консерватором — идиот».

По данным «Фонтанки», улучшать явку решили не только в бюджетных учреждениях, но и на частных предприятиях. В отличие от чиновников, предприниматели зачастую это и не скрывают. Так, в руководстве завода «Заслон», рабочих которого попросили прийти проголосовать, сообщили, что ради создания комфортных условий труда даже решили сократить им рабочий день накануне дня выборов. «Для нас участие в выборах – это праздничное мероприятие, и наравне с остальными государственными праздниками мы предлагаем сотрудникам сократить рабочее время в пятницу, 16.03.18, на 4 часа», – заявили в дирекции завода.

Эксперты отмечают, что такими действиями чиновники на местах пока скорее перетягивают явку друг у друга, чем повышают ее.

Ранее «Фонтанка» писала, что «Единая Россия» запустила проект «Мобилизация», в рамках которого партийцев обязали отчитаться о явке на выборы минимум 10 процентов населения Петербурга. Для организации процесса был создан сайт mob.er.ru , куда так называемые «бригадиры» должны предоставлять информацию об избирателях, которых уже сагитировали явиться на участок 18 марта. Насколько успешно продвигается проект партии власти, сложно сказать, так как официально пока не публиковалось ни одного социологического опроса по Петербургу. Меж тем, как утверждают собеседники «Фонтанки», близкие к штабу Владимира Путина, итоги заказанного ими соцопроса пока оставляют желать лучшего.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»