Пекинцев заставили платить за проезд на лифте

В столице Китая — Пекине стали взимать плату за проезд на лифте в некоторых жилых домах.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Первые платные лифты установили в старых зданиях на юге города, где раньше были только лестницы. При оплате используется та же технология, что и в общественном транспорте. Чтобы попасть в лифт, необходимо поднести к валидатору электронный билет, с которого будет снято 0,2 юаня (1,8 рубля).

Некоторые жильцы приветствуют нововведение. По словам 60-летней Ян Гуйсян, после появления платного лифта ей больше не приходится ходить по лестнице с тяжелыми сумками. «Так гораздо удобнее», — цитирует ее Beijing News.

В социальных сетях пользователи отреагировали на новость скептически. «0,2 юаня — не такие уж большие деньги, но можно не сомневаться, что мне в итоге придется ходить по лестнице», — посетовал один из критиков.

По оценке издания Beijing News, в среднем жильцы будут тратить на оплату лифтов около 100 юаней в месяц (890 рублей).