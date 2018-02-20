«Фонтанка» за 60 секунд - 20 февраля

У Смольного никак не идет креатив. Ирина Бабюк с 2012-го рассказывает нам о пилотном проекте, но взлета так и не происходит. Очередной законопроект о креативных пространствах тоже не станет панацеей, считают собеседники «Фонтанки».

Андрей Константинов в присущей ему поэтичной манере рассказал нам о том, как Россия оставила в Африне курдов один на один с Эрдоганом, и предположил, что это решение далось нелегко, но уж очень вкусен обещанный турками приз.

Но Сирия это далеко, а на улицах наших спальных районов, оказывается, идут свои битвы. «Пояснять за шмот» все чаще приходится подросткам, не всем это удается.

А в Куйбышевском суде снова прошлый «ночной губернатор» Петербурга. Сегодня Барсукова, Дрокова и их сподвижников освободили от ответственности за захват Петербургского нефтяного терминала, отеля «Санкт-Петербург» и завода «Игристые вина». Прошли сроки давности. Но с преступным сообществом суд еще не закончил.

Приз за научное открытие дня уходит главе минздрава Чувашии. Просто процитируем.

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, стопроцентное бесплодие, – поделился министр научным открытием. – Интересная тема, да? Так что задумайтесь. Здесь наша с вами задача вместе сделать так, чтобы вырастить здоровое поколение».

А Контрольное управление президента РФ утверждает, что Минприроды России не проработало предложения политика и главы АО «Полигон» Олега Митволя по поводу рекультивации полигона «Красный Бор». Ранее он предлагал захоронить на своем предприятии опасные отходы. Хотим сообщить Контрольному управлению, что несколько лет назад это уже посчитали в Петербурге. На подобную операцию уйдет пара годовых бюджетов города.