Совбез ООН почтил минутой молчания память Виталия Чуркина

Встреча Совета безопасности ООН началась с минуты молчания в память о погибшем год назад постоянном представителе России Виталии Чуркине.

Об этом сообщается в русскоязычном Twitter Организации Объединенных Наций. «Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память выдающегося российского дипломата, Постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скоропостижно скончавшегося в Нью-Йорке год назад – 20 февраля 2017 года», – гласит сообщение. Вместе с памятью о российском постпреде коллеги почтили память скончавшегося представителя Малави.

Напомним, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия, 20 февраля 2017 года, причины его смерти не назывались. Его место в Совете занял Василий Небензя.