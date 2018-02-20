Президент Украины поручил до апреля сменить формат силовой операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко ждет предложений об изменении формата операции на Донбассе и кандидатуру командующего объединенных сил.

Об этом он заявил 20 февраля во время заседания военного кабинета страны, сообщает "112 Украина".

"Этот закон фиксирует наше право на самооборону согласно 51-й статье Устава ООН. Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ. Поэтому Степану Тимофеевичу (Полтораку, министру обороны Украины. – Прим. ред.) у меня будет поручение, – я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединении в оперативный штаб", – отметил он.

Как писала "Фонтанка", сегодня же Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который фактически позволяет ему вводить в стране военное положение и объявляет РФ "страной-агрессором".