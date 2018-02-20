Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Глава государства подписал этот закон в администрации президента, подписание транслировалось на его странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами", – такими словами Порошенко прокомментировал это событие.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса 18 января. Глава украинского парламента подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской области" 8 февраля и отправил его на подпись президенту страны.

Документ относит к оккупированным территориям районы Донецкой и Луганской области, "на которых действует оккупационная администрация РФ". Датой начала "оккупации" со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года – дату накануне госпереворота в стране и смещение президента Виктора Януковича. На Россию как "государство-агрессора" возложена ответственность за "нарушение прав человека на оккупированных территориях". Украина считает все документы, выданные на них, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.

Кроме того, закон дает украинскому президенту особые полномочия – по сути, Петр Порошенко получит право объявлять в стране военное положение.