Суд признал торги по наружной рекламе в Петербурге законными

Торги на размещение наружной рекламы в Петербурге были проведены в рамках закона. К такому выводу пришел девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. 20 февраля он отменил решение нижестоящей инстанции, которая встала в споре между комитетом по печати Смольного и ФАС на сторону последней.

Напомним торги на право размещения наружной рекламы прошли в Петербурге летом 2017 года. По результатам конкурса город отдал бизнесу право десятилетней аренды 8,5 тысячи конструкций за 9,4 млрд рублей. В частности, в ФАС полагали, что комитет по печати, выступивший организатором торгов, выставил слишком неопределенные требования к составу заявок, которые не позволяют объективно оценить участников конкурса. Смольный на это возражал, что если бы выполнил все предписания, конкурс по сути превратился бы в аукцион.

ФАС требовала от Смольного скорректировать правила конкурса, но тот обжаловал ее предписание и подвел итоги, не дожидаясь решения суда. В ноябре прошлого года арбитражный суд Москвы отказался отменить требование Федеральной антимонопольной службы о приостановке торгов на размещение наружной рекламы. Но апелляционная инстанция встала на сторону Смольного, таким образом признав, что торги прошли на законных основаниях.