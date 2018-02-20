Серийный потрошитель банкоматов из Петербурга два года скрывался на курорте

В Ставропольском крае сотрудниками уголовного розыска задержан петербуржец Камо Восканян, который запомнился побегом накануне приговора за серийное хищение денег из банкоматов. Вдоволь напившись целебных вод, обвиняемый возвращается в Петербург под конвоем.

Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, Восканяна задержали в Пятигорске после почти двух лет федерального розыска. Из квартиры в Приморском районе Петербурга он ушел в ночь на 15 марта 2016 года за несколько часов до судебного процесса. Мужчина обвиняется в серии краж из банкоматов с помощью скиммеров – устройств, считывающих данные пластиковых карт. В деле упомянуты 58 эпизодов почти на 8 млн рублей.

Восканян содержался под домашним арестом и слыл добросовестным фигурантом. Он заключил сделку со следствием и ожидал лояльного приговора. Но его партнер по бизнесу Евгений Михайлов, тоже активно сотрудничавший, незадолго до приговора Восканяну получил четыре года колонии. Расстроенный, Камо вышел из квартиры с электронным браслетом, избавился от него и покинул Петербург.

Евгений Михайлов уже освободился. Дело Восканяна выделено в отдельное производство. Возможно, сделку с ним из-за побега разорвут.

Процесс над остальными участниками группы в настоящее время рассматривается в Приморском райсуде. На скамье – 17 человек, дело слушается с сентября 2016 года коллегией из трех судей. Длительность рассмотрения связана не только с количеством участников, но и с тем, что суд поддерживает принцип состязательности и в желании разобраться не ограничивает стороны в представлении доказательств или допросе свидетелей. Например, защита ключевого фигуранта Ильи Стерлигова (он обвиняется в организации преступного сообщества, статья 210 УК) имела возможность в течение десяти заседаний допрашивать главного свидетеля обвинения – ранее осужденного Евгения Михайлова. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил адвокат Александр Воробьев.

После этапирования Восканяна дело в отношении него возобновится.