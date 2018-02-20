Офис спецпрокурора США Мюллера по делу «о России» предъявил новые обвинения

Офис спецпрокурора США по российскому делу Роберта Мюллера предъявил новые обвинения.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Вloomberg, американский юрист из известной адвокатской фирмы Алекс Ван Дер Зуаан обвиняется в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования в связи с докладом, который он помог подготовить к суду над украинским политиком Юлией Тимошенко.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье «Сговор против США» и «Мошенничество», говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Как писала "Фонтанка", интернет-интервенция в США осуществлялась под кодовым названием «Проект Лахта», место заокеанским перформансам тоже нашлось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе Роберта Мюллера нет никаких существенных доказательств российского «вмешательства» в дела США.