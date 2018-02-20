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20.02.2018 17:47

Роскосмос создаст в Антарктиде центр приема космической информации

В Антарктиде до конца 2019 года будет введен в эксплуатацию первый в южном полушарии центр Единой территориально-распределенной информационной системы (ЕТРИС).

Об этом холдинг «Российские космические системы» сообщает 20 февраля. В Центр будет передаваться информация с российских и зарубежных спутников дистанционного зондирования Земли. Его появление позволит быстрее освобождать бортовую память спутников, увеличит площадь обозреваемой поверхности планеты, объемы и скорость получения данных.

Информация из Центра будет передаваться с помощью космической системы ретрансляции «Луч», управлять им можно будет как с ближайшей антарктической станции «Прогресс», так и из удаленного центра в России.

Антарктический ЕТРИС, который будет состоять из антенного комплекса под радиопрозрачным укрытием и приемо-передающей аппаратуры, должен начать работу уже в 2019 году. На сегодняшний день определен холм рядом с «Прогрессом», на котором будет смонтировано оборудование и прописаны технические условия установки.

Подобные центры установлены по всей территории России, их созданием занимаются структуры, которые входят в Роскосмос.

Эти данные позволяют прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур, оценивать состояние леса, выявлять несанкционированные вырубки, следить за развитием чрезвычайных ситуаций и оценивать изменения климата Земли.


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