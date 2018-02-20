Группа RBI воссоздаст доходный дом мебельной фабрики Тарасова

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») купила у ПАО «Ладога» участок по адресу: 12-я Красноармейская улица, дом 26, литера А. Ранее здесь находился доходный дом мебельной фабрикиТарасова 1875 года постройки, сообщили 20 февраля в пресс-службе компании. Вместе со смежным флигелем начала XX века, также полностью утраченным к настоящему времени, это здание будет восстановлено в прежних габаритах.

Площадь участка – 9 тыс. кв. м, общая площадь реконструируемых корпусов и нового строительства составит порядка 15 тыс. кв. м. Помимо жилья, в проекте предусмотрен подземный паркинг на 117 машино-мест. В процессе производства работ будет использован шпунт, обеспечивающий безопасность и безаварийность соседних зданий, говорят в компании.

Выход на площадку запланирован не ранее 2020 года. Сейчас идет выбор архитектурной мастерской, которая займется разработкой проекта. Инвестиции в строительство со стороны RBI предварительно оцениваются в 2 млрд рублей.