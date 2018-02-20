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20.02.2018 17:25

Пенсионный фонд России уволит каждого пятого сотрудника

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует провести оптимизацию численности сотрудников на 20%.

Как сообщает RNS, такое заявление главы фонда Антона Дроздова приводит его пресс-служба. Сроки оптимизации не уточняются.

«У нас по программе запланирована дальнейшая оптимизация нашей численности где-то на 20%, это связано с внедрением информационных технологий. Пока за последние несколько лет мы сократили численность где-то на 17%», — сказал он.

С 1 января 2017 года, когда администрирование неналоговых платежей перешло в ведение ФНС, численность сотрудников ПФР сократилась на 10%. Это связано с внедрением современных технологий и передачей функции администрирования в ФНС, уточнили в пресс-службе ПФР.

«Всем, кто изъявил желание перейти в Налоговую службу, были предложены рабочие места. Мы сократили около 12 тыс. сотрудников. Не все из них трудоустроились в Налоговую службу, кто-то ушел в другие организации», — подвел итог Дроздов.


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03.03.2017 11:09
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VSwork.ru
30.06.2016 14:02
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В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
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