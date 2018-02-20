Народного Ополчения заволокло туманом из-за лопнувшей трубы

Ликвидировать последствия прорыва на теплосети в Кировском районе Петербурга пришлось с помощью сотрудников МЧС, лопнувшая труба залила кипятком 700 квадратных метров дороги.

Как сообщают очевидцы, кипяток залил проезжую часть возле дома №2 по проспекту Народного Ополчения днем 20 февраля.

«Кипяток, поберегите машины, объезжайте. В сторону Краснопутиловской видимость вообще нулевая», – предупреждают горожане.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в чьей зоне ответственности находится прорыв, «Фонтанке» сообщили, что аварийная бригада приехала на место, однако на вопрос о последствиях происшествия и сроках его устранения там ответить не смогли, отказавшись от комментариев.

Масштабы аварии смогли описать в городском управлении МЧС — вода залила 700 квадратных метров, чтобы водители не угодили в возможную промоину, на проспекте выставлено ограждение.

В комитете по энергетике Смольного добавили, что на теплоснабжении авария не отразилась, однако на время работы аварийной бригады от Трамвайного проспекта до Краснопутиловской улицы будет ограничено движение.

Напомним, за последний месяц «Теплосеть Санкт-Петербурга» не единожды ремонтировала дефекты на Народного Ополчения. Так, в конце января прорыв трубы оставил без отопления часть промзоны. В начале февраля батареи остыли в девяти домах.