Керлингист Крушельницкий сделал заявление по поводу своей положительной допинг-пробы

Впервые с начала скандала вокруг своей положительной допинг-пробы российский керлингист Александр Крушельницкий сделал официальное заявление. Оно было опубликовано 20 февраля на сайте Федерации керлинга России.

«Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом», – заявил Крушельницкий.

Тем не менее, по словам спортсмена, он никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы.

«Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой, как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне. Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося», – подчеркнул керлингист.

Ранее стало известно, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Крушельницкого пройдет 22 февраля в Пхенчхане. Российская сторона настаивает на невиновности своего спортсмена и считает, что допинг ему подбросили с целью устроить провокацию.