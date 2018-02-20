Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект

Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.

Банк «Санкт-Петербург» стал партнером ИТМО в проекте по обработке больших данных в августе 2017 года. Проект рассчитан на 4 года. Банк инвестирует 28 млн рублей. Еще 108 млн поступят в рамках государственного гранта.

На эти средства в ИТМО создается научная лаборатория, которая займется развитием технологий для принятия решений в финансовой сфере. Ученые разработают инфраструктуру для сбора, хранения и агрегации сверхбольших данных (big data), а также для моделирования последствий различных решений.

Первый этап уже завершился. Университет разработал модель для оценки кредитных рисков, поясняют в пресс-службе банка. Модель позволит предлагать клиентам индивидуальные условия – более низкие ставки, сокращенный список документов и срок оформления кредита.

Конечная цель проекта – открытая облачная платформа для финансового моделирования и обработки данных. На ее основе можно будет разрабатывать прикладные сервисы и системы поддержки принятия решений в разных областях. Платформа будет полезна для банков, консультантов и инвесторов, брокеров страховых компаний и регуляторов.

В частности, банк «Санкт-Петербург» рассчитывает первым получить решения для оценки кредитных заявок и поведения заемщиков, сервисы для улучшения маркетинговых кампаний и акций, оптимизации бизнес-процессов.

«Уникальные сервисы, разработанные для нас Университетом ИТМО, в первую очередь, помогут сделать кредиты более доступными, маркетинговые предложения – более адресными и интересными, а наши внутренние процессы – более простыми и понятными для того, чтобы мы могли повысить быстроту и качество обслуживания», – поясняет зампредседателя правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

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