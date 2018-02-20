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20.02.2018 16:33

Суд отменил торги по Кузнечному рынку

 

Реформа продовольственных рынков Петербурга откладывается на неопределенный срок. Арбитражный суд постановил отменить торги по Кузнечному рынку, который должен был стать пилотным проектом реформы, следует из решения от 19 февраля.

Таким образом арбитраж удовлетворил ходатайство прежнего арендатора ООО «Кузнечный рынок» о наложении обеспечительных мер. Компания считает, что Смольный расторг с ней договор незаконно, и намерена доказать это в суде.

О необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. Уведомление о расторжении договора аренды с ООО «Кузнечный рынок» комитет имущественных отношений (КИО) направил в июле 2017 года, в декабре управление рынком было передано подведомственной структуре КИО – АРИК

На прошлой неделе Фонд имущества объявил дату торгов по Кузнечному рынку — 14 марта. За право арендовать его у города в течение 15 лет Смольный хотел выручить, как минимум, 14,4 млн рублей в год.


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