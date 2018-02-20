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20.02.2018 16:28

Прижигавший сына сковородкой петербуржец арестован на полтора месяца

Красносельский районный суд Петербурга отправил под стражу петербуржца, который обвиняется в угрозе убийством, истязаниях и ненадлежащем воспитании своего семимесячного сына. В СИЗО он пробудет как минимум до 18 апреля. 

Об этом сообщает пресс-служба судов города 20 февраля. Меру пресечения избрали по ходатайству Следственного комитета, где кроме дела, ранее возбужденного полицией по статье «Угроза убийством», петербуржцу вменили статью «Истязания». Позже, как писала «Фонтанка», проверку провела и городская прокуратура, результатом которой стало еще одно дело по статье 156 УК РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. 

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка, глава семейства  пришел домой на улицу Лермонтова в Красном Селе под утро 18 февраля и был нетрезв, мужчина заставил супругу приготовить ему завтрак. «Кричал, что у него убили друга, замахивался на жену и угрожал расправой», – уточняют помощники Светланы Агапитовой. От шума младенец проснулся и заплакал, тогда отец принес его на кухню, приложил ладонью к раскаленной сковороде и еще несколько раз ударил. 

По данным детского уполномоченного, мужчина уже осуждался за угрозу убийством, его жена находится в декретном отпуске. Семья состояла на сопровождении социальных работников как находящаяся в кризисной ситуации. 

В семье есть еще один ребенок, четырехлетняя девочка. Как сообщает уполномоченный, супруга намерена выдвинуть против мужа обвинение.


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