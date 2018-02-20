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20.02.2018 16:20

МИД России сообщил о “десятках раненых россиян в ходе недавнего военного столкновения” в Сирии

В ходе недавнего военного столкновения в Сирии есть погибшие граждане России и СНГ, несколько десятков российских граждан ранены. Об этом 20 февраля заявил департамент информации и печати МИД России, подчеркивая, что в ходе этого столкновения не участвовали военнослужащие Российской Федерации и на применялись «штатные технические средства».

Согласно сообщению МИД, раненым оказано содействие для возвращения в Россию, они «проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях».

В заявлении МИД не указана ни дата, ни место «столкновения». Предположительно, речь идет об ударе авиации США по колонне проасадовских сил 7 февраля недалеко от селения Хишам на восточном берегу Евфрата.

Как ранее заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, в этом боестолкновении могли погибнуть пятеро россиян. Западные СМИ сообщали о сотнях убитых и раненых.

«В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», – отмечается в сегодняшнем заявлении дипломатического ведомства.

По данным «Фонтанки», не менее десяти раненых, пострадавших в данном инциденте, проходят лечение в Петербурге, в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии.


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