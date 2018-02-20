Глава минздрава Чувашии: После семи половых партнеров у женщин наступает бесплодие

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, стоматолог по специальности, выявил закономерность из области гинекологии. Познавшая семь половых партнеров женщина обречена на бесплодие.

Как следует из аудиозаписи, размещенной в Сети 20 февраля, Владимир Викторов, выступая с докладом по итогам 2017 года, призвал присутствующих в зале чиновниц к сексуальной дозировке.

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, стопроцентное бесплодие, – поделился министр научным открытием. – Интересная тема, да? Так что задумайтесь. Здесь наша с вами задача вместе сделать так, чтобы вырастить здоровое поколение».

Дальнейшее выступление Владимира Николаевича утонуло в зальном шуме. По количеству возмущенных голосов он мог сделать вывод, что с половым разнообразием в его ведомстве полный порядок, как и с деторождением.

В пресс-службе минздрава Чувашии на звонок «Фонтанки» ответили риторическим: «Ну зачем делать сенсацию из чьей-то оговорки?»

По словам собеседницы издания, в настоящее время готовится официальный комментарий министерства.

«Мы привлекли специалистов, чтобы предоставить научное обоснование словам Владимира Николаевича», – добавила сотрудница.

Сам Викторов на рабочем месте отсутствует. Пресс-секретарь ведомства Ася Нестерова выехала к министру для выработки консолидированной позиции по насущному вопросу.

Владимиру Викторову 48 лет, родился в Чувашии, работать начал с 13 лет (как указано в официальной биографии) помощником столяра. В медицине с 1991 года. Проходил стажировку в Японии. Кандидат меднаук по специальности «Стоматология». Автор многих научных публикаций. Женат, двое детей.