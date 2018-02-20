Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта

Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?

В честь праздников у вас есть невероятная возможность сэкономить на покупке техники: начиная от спортивных гаджетов и планшетов, заканчивая кофемашинами и телевизорами. Цифры бонусных процентов выбраны неслучайно – они символичны с датами предстоящих праздников.

Суть акции

С 20.02 по 20.03 при покупке товаров, относящихся к акционной группе, вам будут начисляться призовые баллы в размере от 8 до 23% от суммы изделия. Баллы зачисляются на бонусную карту покупателя и могут быть потрачены в течение месяца в качестве привлекательной скидки при последующих покупках.

Что можно купить?

В акции принимают участие товары из следующих товарных групп:

мобильные телефоны, смартфоны и планшеты;

электронные книги;

телевизоры и ноутбуки;

принтеры и МФУ;

мониторы, клавиатуры и компьютерные мыши;

наушники, портативные плееры и аудиотехника;

внешние аккумуляторы для гаджетов;

интернет-камеры, а также акустика для гаджетов, ПК и ноутбуков;

видеорегистраторы, GPS- навигаторы и автоэлектроника;

мелкая бытовая техника, в том числе кофемашины;

спортивные гаджеты (например, фитнес браслеты);

аппараты для уборки;

часы, фоторамки, погодные станции и техника для красоты и здоровья;

детские гаджеты, игрушки, настольные игры и сувениры.

Таким образом, выпадает отличный шанс выгодно приобрести товары КЕЙ в качестве подарков, которые смогут порадовать людей любых возрастов и предпочтений! Подарите любимой жене смартфон, родителям телевизор с кофеваркой, скиньтесь с коллегами шефу на классные смарт-часы, подарите ребенку настольную игру, ну а себе возьмите в придачу новый мощный ноутбук.

Праздники – это не повод тратить огромные деньги, а возможность доставить удовольствие себе и родным людям, при этом неплохо сэкономив. Порадуйте себя и близких отличными подарками от магазина КЕЙ! Подробности акции по ссылке https://key.ru/actions/23_8_003447/.

Организатор акции ООО «КЕЙ», ИНН 7825354444, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 8, лит А, пом. 13А

1 балл = 1 рубль. Баллы действуют 1 месяц со дня активации.

Акция не распространяется на товар приобретаемый в кредит и не действует для юр.лиц.

Акция не суммируется с другими акциями.

На товар, участвующий в акции, товарные баллы не начисляются.