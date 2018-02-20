Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
В честь праздников у вас есть невероятная возможность сэкономить на покупке техники: начиная от спортивных гаджетов и планшетов, заканчивая кофемашинами и телевизорами. Цифры бонусных процентов выбраны неслучайно – они символичны с датами предстоящих праздников.
Суть акции
С 20.02 по 20.03 при покупке товаров, относящихся к акционной группе, вам будут начисляться призовые баллы в размере от 8 до 23% от суммы изделия. Баллы зачисляются на бонусную карту покупателя и могут быть потрачены в течение месяца в качестве привлекательной скидки при последующих покупках.
Что можно купить?
В акции принимают участие товары из следующих товарных групп:
- мобильные телефоны, смартфоны и планшеты;
- электронные книги;
- телевизоры и ноутбуки;
- принтеры и МФУ;
- мониторы, клавиатуры и компьютерные мыши;
- наушники, портативные плееры и аудиотехника;
- внешние аккумуляторы для гаджетов;
- интернет-камеры, а также акустика для гаджетов, ПК и ноутбуков;
- видеорегистраторы, GPS- навигаторы и автоэлектроника;
- мелкая бытовая техника, в том числе кофемашины;
- спортивные гаджеты (например, фитнес браслеты);
- аппараты для уборки;
- часы, фоторамки, погодные станции и техника для красоты и здоровья;
- детские гаджеты, игрушки, настольные игры и сувениры.
Таким образом, выпадает отличный шанс выгодно приобрести товары КЕЙ в качестве подарков, которые смогут порадовать людей любых возрастов и предпочтений! Подарите любимой жене смартфон, родителям телевизор с кофеваркой, скиньтесь с коллегами шефу на классные смарт-часы, подарите ребенку настольную игру, ну а себе возьмите в придачу новый мощный ноутбук.
Праздники – это не повод тратить огромные деньги, а возможность доставить удовольствие себе и родным людям, при этом неплохо сэкономив. Порадуйте себя и близких отличными подарками от магазина КЕЙ! Подробности акции по ссылке https://key.ru/actions/23_8_003447/.
Организатор акции ООО «КЕЙ», ИНН 7825354444, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 8, лит А, пом. 13А
1 балл = 1 рубль. Баллы действуют 1 месяц со дня активации.
Акция не распространяется на товар приобретаемый в кредит и не действует для юр.лиц.
Акция не суммируется с другими акциями.
На товар, участвующий в акции, товарные баллы не начисляются.