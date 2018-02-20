Барсуков освобожден от ответственности за рейдерские захваты

Уголовное дело о крупнейших рейдерских захватах прекращено в Петербурге по сроку давности. От ответственности освобождены «ночной губернатор» Владимир Барсуков, его сподвижник Вячеслав Дроков и еще семь человек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 февраля Куйбышевский суд завершил предварительные слушания дела Барсукова прекращением производства по целой серии эпизодов. Связаны они с захватом имущества, в том числе Петербургского нефтяного терминала, отеля «Санкт-Петербург» и завода «Игристые вина». Прошли сроки давности.

«Фигуранты освобождены от уголовной ответственности», – уточнили в пресс-службе.

Эпизод с дачей взятки тоже прекращен, он вменялся Барсукову и Дрокову.

После предварительных слушаний пять человек полностью освобождены от ответственности и больше могут не посещать Куйбышевский суд. Барсуков и Дроков обвиняются в создании преступного сообщества, еще два человека в участии в этом сообществе. Процесс продолжится 1 марта 2018 года.

Прекращение «рейдерских» эпизодов в сентябре 2016 года анонсировал адвокат Сергей Афанасьев, представляющий интересы Барсукова. Он же предполагал сложность с доказыванием преступного сообщества, которое, как считал СК, строилось на рейдерской деятельности.

Куйбышевский с самого начала сомневался в качестве обвинения, в которое явно закралась ошибка оценки влиятельности Барсукова, и сенсационно возвращал дело для устранения недостатков. Дошло до нелепостей. Прокуратура заподозрила суд в сговоре с «тамбовскими».