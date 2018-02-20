Норвежский керлингист: Русские украли у нас момент славы

Норвежский керлингист Магнус Недреготтен, занявший четвертое место в дабл-миксте на Олимпиале в Пхенчхане, сделал заявление по поводу положительной допинг-пробы россиянина Александра Крушельницкого.

«Русские украли у нас момент славы. Они получили нашу медаль на стадионе Пхенчхана. Мы столько трудились на протяжении всей Олимпиады и изо всех сил пытались достичь своей цели – медали Игр. Но стали только четвертыми. И узнать теперь, что русские могли иметь преимущество над нами из-за обмана – это ужасно. И дня не прошло с того матча за бронзу, чтобы я не думал о четвертом месте. А теперь, после того как нас ограбили, очень волнительно и нервно сидеть дома и ждать результатов», – цитирует 20 февраля Недреготтена AP.

Напомним, российская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за третье место обыграли норвежский дуэт Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. Позже у Крушельницкого в допинг-пробе нашли мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии.