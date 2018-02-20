Помощника главы Якутии привлекли к ответственности за инцидент на борту «Аэрофлота»

Евгений Шигапов, помощник губернатора Якутии Егора Борисова, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Чиновника сняли с рейса компании «Аэрофлот» за попытку зайти в кабину пилота.

О протоколе 20 февраля сообщает официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот».

Шигапова сняли с рейса из Москвы в Якутск еще 16 февраля. Как писала «Фонтанка», конфликтовать с экипажем глава республики, его супруга и помощник начали еще перед посадкой — все трое отказывались предъявить посадочные талоны, вместо них показывая служебные удостоверения (хотя позже сам Борисов уверял, что им забыли отдать талоны представители перевозчика после регистрации). Уже в салоне самолета, как уверяет представитель авиакомпании, Шигапов увидел, как из кабины пилота выходит бортпроводница: мужчина оттолкнул ее и сам зашел к командиру, требуя личного разговора. За это помощник губернатора и был снят с рейса. Кроме административного протокола, «Аэрофлот» намерен взыскать с пассажира расходы, которая понесла компания из-за часовой задержки рейса. Точная сумма издержек еще устанавливается.

Ранее в департаменте по информационной политике администрации главы и правительства Якутии заявили, что Шигапов добровольно прошел освидетельствование на алкогольное опьянение м никаких пакетов с надписями Duty free, о которых сообщал «Аэрофлот», в руках ни у помощника, ни у главы и его супруги не было. «В данной ситуации лучшим выходом для уважаемой в нашей республике авиакомпании было бы принести извинения за причиненные неудобства пассажирам, в особенности необоснованно пострадавшему и просидевшему 8 часов в отделении полиции помощнику главы Якутии Евгению Шигапову», – заявили чиновники.