«Балтика» обеспечит Катар халяльным пивом

Пивоваренная компания «Балтика» (входит в Carlsberg Group) начала экспорт в Катар. Первыми продуктами компании, доступными на рынке этой страны, станут безалкогольные напитки «Балтика 0» с зерновым и лимонным вкусом, сообщил производитель 20 февраля.

Контейнер с первой партией продукта объемом около 10 000 тыс. литров уже отправился из Петербурга. Напитки «Балтики» можно будет приобрести в столице Катара Дохе как в точках традиционной торговли, так и в сетевых магазинах.

В «Балтике» подчеркивают, что рынок Катара является достаточно сложным с точки зрения законодательных ограничений. В стране действует полный запрет на продажу и употребление алкогольных напитков, есть особые требования к маркировке продукции – информация о продукте должна быть на арабском языке. Кроме того, необходимо соответствие продукции требованиям «халяль».

«Балтика» получила сертификат «халяль» на линейку безалкогольных солодовенных напитков «Балтика 0» и энергетический напиток Flash Up еще в 2014 году, отмечают в компании.

Напомним, «Балтика» начала поставки на Ближний Восток в 2000 году. Сейчас ее продукцию можно найти на полках магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Сирии, Пакистане, Ливане, Бахрейне, Омане и Израиле. В зависимости от требований законодательства и потребительских предпочтений в конкретных странах на рынки поставляется как алкогольная, так и безалкогольная продукция компании.