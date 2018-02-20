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20.02.2018 15:44

Петербургские слабослышащие сноубордисты завоевали на ЧР пять медалей

Спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали пять медалей и заняли второе место в общекомандном зачете на чемпионате России по сноубордингу (спорт глухих), который прошел в Ленинградской области.

Турнир по сноубордингу среди лиц с нарушением слуха проходил в Коробицыно. На чемпионате соревновались спортсмены из семи регионов нашей страны в пяти дисциплинах.

От Санкт-Петербурга выступило десять спортсменов. Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», медали команде принесли: Никон Табачков – серебро в «сноуборд кроссе»; Ульяна Голубева и Роман Хамицевич взяли бронзу в «параллельном слалом-гиганте»; Дмитрий Казаков стал третьим в «сноуборд кроссе» и «халф-пайпе».

По результатам всех выступлений петербургская сборная заняла второе место в общекомандном зачете. Золото за москвичами, бронза у сноубордистов из Новосибирска.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто оказывал поддержку сноубордистам. В частности, благодаря пожертвованиям в прошлом году удалось приобрести Ульяне Голубевой профессиональную доску.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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