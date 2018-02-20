В Махачкале силовики проводят обыски в структуре «Газпрома»
Оперативники пришли с проверкой в офис дагестанской «дочки» «Газпрома» днём 20 февраля.
Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, обыски связаны с делом, возбуждённым ещё в 2013 году по заявлению группы «Газпром межрегионгаз» по итогам инвентаризации в дагестанском филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Следственные действия прошли в компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Оперативники также обыскали офис управления Федеральной налоговой службы по Дагестану.
Справка:
Ранее заместитель генпрокурора Иван Сыдорук рассказал, что в северокавказской республике после проверок комиссией Генпрокуратуры РФ уже возбуждено 71 уголовное дело.
Комиссия из 38 прокуроров во главе с Сыдоруком работала в Дагестане с середины января, она занималась «проверкой состояния законности в республике». По данным СМИ, решение о массовых проверках было принято после встречи нового главы Дагестана Владимира Васильева с президентом Владимиром Путиным.
В начале февраля в Дагестане по обвинению в мошенничестве были задержаны исполняющий обязанности главы правительства, двое его заместителей и бывший министр. Их доставили в Москву и посадили под арест. Новым главой правительства Дагестана стал министр экономики республики Татарстан.