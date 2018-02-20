В Махачкале силовики проводят обыски в структуре «Газпрома»

Оперативники пришли с проверкой в офис дагестанской «дочки» «Газпрома» днём 20 февраля.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, обыски связаны с делом, возбуждённым ещё в 2013 году по заявлению группы «Газпром межрегионгаз» по итогам инвентаризации в дагестанском филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Следственные действия прошли в компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Оперативники также обыскали офис управления Федеральной налоговой службы по Дагестану.