«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон

Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга.

Авиакомпания «Россия» расширяет маршрутную сеть открытием нового направления ежедневных перелетов из базового аэропорта Пулково в лондонский аэропорт Гатвик. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Лондон состоится 25 марта, с начала выполнения летней навигации. Перевозки пассажиров по новому направлению будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus А319 в двухклассной компоновке – 8 мест класса бизнес и 120 мест класса эконом. Вылеты из аэропорта Пулково будут выполняться в 14:30 по московскому времени, а из Лондона в 17:10 по местному времени.

Лондон – столица и крупнейший город Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ставшие культовыми достопримечательности, многовековая история, обилие художественных галерей и ресторанов – всё это формирует уникальное лицо Лондона, который, помимо прочего, является ведущим мировым финансовым центром.

Маршрутная карта авиакомпании «Россия» постоянно расширяется. Базовый аэропорт «России», аэропорт Пулково, в котором сосредоточено более половины парка воздушных судов компании, является ключевым аэропортом в развитии маршрутной сети. География полетов «России» из аэропорта северной столицы сегодня охватывает 49 регулярных направлений. По итогам 2017 года «Россия» на 17% увеличила объем перевозок пассажиров через аэропорт Пулково. Общее количество пассажиров, перевезенных «Россией» через Санкт-Петербург, превысило 5,5 млн человек. Высокие показатели развития авиакомпании «Россия» в 2017 году были удостоены награды оператора аэропорта, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», как наиболее активно развивающийся перевозчик в группе крупнейших авиакомпаний России.