Кольцевую от Горской до Приозерского шоссе обещали расширить к 2022 году

Число полос на участке Кольцевой автодороги от станции Горская до Приозерского шоссе вырастет с 4 до 6 к 2022 году. Ранее конкурс неоднократно отменяли.

О планах Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали 20 февраля на самом предприятии. Работы предполагается разделить на 2 этапа, работы по первому (от ЗСД до Приозерского шоссе) планируют начать уже в текущем году. Кроме того, заказчик намерен построить два направленных съезда с КАД на трассу А-121 в районе Икеа Парнас.

Напомним, первый тендер на реконструкцию северного участка кольцевой на 5,6 млрд рублей был объявлен еще в конце 2014 года, однако впоследствии его отменили из-за сокращения расходов федерального бюджета. В конце 2015 года конкурс на подготовительные работы под расширение на данном участке выиграла компания ВАД за 265 млн рублей. 29 декабря 2017 года стало известно о новом конкурсе, однако и его отменили из-за смены одной федеральной целевой программы другой.