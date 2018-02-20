Суд приостановил соглашение Смольного с главным мусорным оператором

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил приостановить действия соглашения с выбранным Смольным единым региональным мусорным оператором МПБО-2.

«Запретить Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга и третьим лицам совершать действия, направленные на заключение и исполнение соглашений (приостановить действие соглашений), заключенных по итогам Конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами», – говорится в решении суда по иску ООО «Новый свет — ЭКО» к комитету по благоустройству.

В нём компания потребовала признать незаконным определение победителя конкурса на выбор оператора и попросила принять обеспечительные меры из-за высокой социальной значимости конкурса, необоснованное завышение цены которого, по её мнению, приведет к многократному возрастанию финансовой нагрузки на жителей и на бюджет города. А также «повлечет нарушение прав неограниченного круга лиц, проживающих на территории Петербурга».

Комиссия УФАС 20 февраля признала обоснованной жалобу «Новый свет – ЭКО» на конкурс. В частности, она согласилась с тем, что Комитет по благоустройству необоснованно включил в расчете максимальной стоимости услуг регионального оператора в столбце «всего», где суммируются значения столбцов 2018 – 2027, еще и 2017 год. И теперь максимальная приведенная стоимость контракта, по версии комитета, включает не 10, а 11 лет работы, что противоречит условиям конкурсной документации.

Как ранее писала «Фонтанка», работы нового регионального мусорного оператора оплатят из своих кошельков все жители Санкт-Петербурга. В некоторых регионах, где такие операторы уже приступили к работе, тарифы за вывоз мусора выросли в несколько раз. И опрошенные эксперты не нашли причин, чтобы в Петербурге всё сложилось по-другому.