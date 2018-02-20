Метро Петербурга продлит работу на час ради футбольных болельщиков

После матча между футбольными клубами «Зенит» и «Селтик», который состоится поздно вечером 22 февраля в Петербурге, метро закончит работу на час позже обычного.

Как сообщает пресс-служба подземки, попасть на метро домой 23 февраля можно будет до половины второго ночи. Продлить режим работы на предприятии решили из-за поздней встречи петербургской и шотландской команд: матч начнется на «Санкт-Петербург-Арене» в девять часов вечера.

Напомним, предыдущая встреча 1/16 Лиги Европы в Глазго закончилась поражением «Зенита» со счетом 1:0.