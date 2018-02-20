Дело несовершеннолетней участницы акции 12 июня на Марсовом поле прекращено

Комиссия по делам несовершеннолетних Петроградского района прекратило административное дело в отношении 16-летней Екатерины Шнуренко. Её считали виновной в участии в несанкционированной акции 12 июня 2017 года на Марсовом поле.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Кирилл Карамышев, после пяти заседаний, изучив материалы дела и заслушав свидетелей, в том числе сотрудников полиции, комиссия пришла к выводу, что были нарушены права несовершеннолетней, что исключает возможность её привлечения к административной ответственности.

Напомним, при первом рассмотрении дела в июне 2017 года КДН Петроградского района признала Екатерину Шнуренко совершившей правонарушение и оштрафовала на 10 тысяч рублей.

Петроградский районный суд отменил постановление районной КДН и отправил дело на новое рассмотрение.

Как сообщил «Фонтанке» представляющий интересы Екатерины адвокат Кирилл Карамышев, наиболее серьезным процессуальным нарушением, повлекшим прекращение дела, стало составление протокола об административном правонарушении в отсутствие законного представителя несовершеннолетней.