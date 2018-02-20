Мельдоний в допинг-пробе «Б» Крушельницкого подтвержден официально

Стали известны официальные результаты вскрытия допинг-пробы «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Как сообщает 20 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России, повторное вскрытие анализов спортсмена подтвердило наличие в них запрещенного мельдония.

Отмечается, что вскрытие произошло в понедельник, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой. При этом проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпиады, 22 января, так же, как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается.

Напомним, в допинг-пробе «А» бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии.

Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Предполагается, что в такой ситуации положительный допинг-тест одного из спортсменов может привести к ужесточению ограничительных мер.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.