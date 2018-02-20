Активистке из Красного Бора побили окна после видео про главу поселения

Неизвестные разбили стекла общественной активистке из поселка Красный Бор. За неделю до этого она опубликовала видео, на котором за руль якобы садится лишенный прав глава Красноборского городского поселения Александр Канцерев.

Как рассказала Марина Плахотина «Фонтанке», инцидент произошел 20 февраля в начале пятого утра. Два стеклопакета разбиты, среди «снарядов» злоумышленников был бильярдный шар. «Я диабетик, инвалид 2-й группы, – говорит Плахотина. – Чуть не случилась у меня диабетическая кома». Пострадавшая написала заявление в полицию; по ее словам, 21 февраля она намерена выйти с пикетом к зданию правительства Ленобласти.

Сама Плахотина рассказала, что размещает в соцесетях материалы с критикой местной администрации. Неделю назад среди них оказалось видео, на котором, по утверждению активистки, за руль своей машины садится глава Красноборского городского поселения Александр Канцерев. В феврале 2017 года, как уже писал «Водитель Петербурга», он был остановлен сотрудниками ГИБДД за езду в нетрезвом виде . 6 марта 2017 года судебный участок № 71 Ленобласти лишил Канцерева прав на полтора года, он обжаловал решение в Тосненский городской суд. 20 апреля оно оставлено без изменения и вступило в силу. Сам Канцерев 20 февраля, как и год назад, от общения с журналистами отказался.