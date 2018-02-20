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20.02.2018 14:38

Минфин одобрил все заявки от банков, желающих поучаствовать в программе ипотеки под 6%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и 46 российских банков получили одобрение от Министерства финансов на участие в программе льготной ипотеки. Сумма компенсаций, которую распределят между собой финансовые организации, составит 600 миллиардов рублей. 

Как сообщает Минфин 20 февраля, 600 миллиардов будут распределены пропорционально заявкам, которые подали банки и АИЖК. Так, большая часть от суммы достанется ПАО «Сбербанк» – 320, 8 млрд  рублей. ПАО «ВТБ» может рассчитывать максимум на 200 миллиардов компенсаций, Абсолют Банк – на 46,6 миллиарда. На оставшиеся 43 банка и АИЖК остается порядка 34 миллиардов рублей. 

Напомним, по программе субсидирования льготной ипотеки, принятой постановлением правительства, многодетные семьи могут получить кредит под 6%, остаток недополученной прибыли банкам будет  компенсирован из бюджета. По некоторым оценкам, программа может охватить свыше 500 тысяч семей за 5 лет.  Напомним, в начале 2018 года в Петербурге уже был выдан кредит на льготных условиях. 

 


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