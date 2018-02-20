В Саранске не обиделись на переезд Депардье в Алжир

Глава столицы Мордовии прокомментировал предстоящий переезд французского актёра Жерара Депардье в Северную Африку.

«Он [Депардье] — человек свободный и волен выбирать по своему усмотрению и желанию, где ему будет хорошо, вольготно. Он у нас прописан, но не живёт. Он – человек мира. Какая обида? Это его право», — сказал мэр Саранска Пётр Тултаев радиостанции «Говорит Москва» 20 февраля.

Ранее артист заявил, что в ближайшее время собирается сменить место жительства и осесть в Алжире.

При этом пять лет назад, в феврале 2013-го, французский артист получил российский паспорт. Ему дали постоянную прописку в Саранске, но большей частью Депардье живет в Бельгии. Он называет себя «гражданином мира» и говорит о намерении получить гражданство семи стран. Францию артист покинул после того, как предыдущий президент страны Франсуа Олланд значительно поднял налоги для состоятельных людей.

Стоит добавить, что с 1830 до 1962 года значительная часть Алжира была провинцией Франции.