Шувалов: Темпы экономического роста России зыбкие

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о зыбком экономическом росте России.

Об этом он сказал 20 февраля в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики», сообщает RNS.

«Нам удалось за достаточно короткий период времени из очень сложной кризисной ситуации перейти в фазу экономического роста. Тем не менее неоднократно и на уровне высшего руководства страны, и в правительстве мы даем оценки, что этот рост пока достаточно зыбкий. Он и по своему течению, и по своим параметрам недостаточен для того, чтобы превратить жизнь рядового гражданина в достойную и такую качественную современную жизнь. Нам для того, чтобы рядовая семья так могла жить, нужно добиваться других темпов экономического роста», — сказал он.

«Практически все согласны в том, что высокие темпы экономического роста и новая структура экономики в первую очередь будут базироваться на развитии цифровой возможности», — добавил Шувалов.