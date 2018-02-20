Чемпионке по пара-гребле требуется помощь

Петербургской незрячей спортсменке Валентине Жагот для продолжения безопасных тренировок и выступлений на соревнованиях необходимо приобрести шесть упаковок тест-полосок для говорящего глюкометра. Стоимость не очень велика – 7800 рублей, но для спортсменки это большие деньги.

Еще в 80-е годы Валентина Жагот стала мастером спорта по академической гребле. Спустя несколько лет успешных выступлений, она решила завершить карьеру. Однако профессиональный спорт вновь появился в ее жизни в 2007 году, когда Валентина прошла длительную реабилитацию после автомобильной аварии, лишившей ее зрения. А уже через год, спортсменка выступила в парном разряде на Паралимпиаде в Пекине.

Сегодня Валентина является многократной Чемпионкой России, призером международных соревнований. Новый соревновательный сезон начался для нее удачно – спортсменка взяла золото на турнире AEGON EUROPEAN ROWING 2018 по пара-гребле indoor (гребля на специальных тренажёрах в помещении).

Чтобы быть в форме и следить за своим здоровьем, Валентине Жагот необходимо в день тренировок четыре раза проверять уровень сахара в крови (у спортсменки сахарный диабет). Для этого в 2017 году Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» приобрел Валентине говорящий глюкометр и специальные тест-полоски, чтобы она могла самостоятельно проводить процедуру. Но, так как тест-полоски для прибора быстро расходуются, спортсменка обратилась в Фонд, чтобы помочь приобрести ей еще 6 упаковок полосок для использования их в течение полугода. Общая стоимость – 7800 рублей (с учетом скидки).

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать Валентину Жагот и помочь собрать необходимую сумму.

Сделать любое пожертвование можно через сервис Яндекс.Деньги (комиссия оператора – 2,5%). Контакты Фонда: (812) 983 72 21 (пн-пт, с 9:30 до 18:00), info@fondopora.ru.