Минприроды не выполнило распоряжение президента РФ по поводу Митволя и «Красного Бора»

Контрольное управление президента РФ утверждает, что Минприроды России не проработало предложения политика и главы АО «Полигон» Олега Митволя по поводу рекультивации полигона «Красный Бор». Ранее он предлагал захоронить на своем предприятии опасные отходы из Ленинградской области.

Переписку начальника управления Константина Чуйченко и главы Минприроды Сергея Донского 20 февраля опубликовал анонимный телеграм-канал «Незыгарь». В министерстве «Фонтанке» подтвердили подлинность писем. В первом Чуйченко сообщает, что поручение рассмотреть обращение Митволя президент дал еще в октябре; однако в докладе Минприроды не представлено практических предложений по ликвидации высокоопасных отходов «Красного Бора», так что сроки выполнения президентского поручения сдвинуты на конец апреля.

К этому письму приложена критика доклада со стороны Михаила Брюханова, начальника управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ. В частности, Донской зачем-то акцентирует внимание на том, что перевозка отходов с «Красного Бора» на АО «Полигон» должна исключить риск негативного воздействия на окружающую среду. Брюханов отмечает, что перевозка таких грузов осуществляется практически ежедневно и уже отрегулирована.

Кроме того, Донской обращает внимание, что в стране нет единой системы по обращению с отходами I и II классов опасности, и предлагает сделать оператором такой системы «Росатом». Для этого надо до ноября 2018 года внести соответствующие изменения в законодательство. Однако это, по мнению Брюханова, не означает, что можно затягивать вопрос перезахоронения отходов «Красного Бора». Исходя из этого и других пунктов доклада Брюханов делает вывод, что распоряжение президента не выполнено и предлагает обязать Минприроды сформулировать позицию ведомства по ликвидации отходов, в том числе — по варианту с их перезахоронением на АО «Полигон».

АО «Полигон» (Томская область) принадлежит ООО «Компания Полигон», которое зарегистрировано в Одинцовском районе Московской области. Его владельцем является Олег Митволь, в прошлом префект Северного административного округа Москвы и лидера движения «Зеленая альтернатива».

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в Тосненском районе Ленобласти в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1-4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты 5, самая большая — 64-я глубиной 24 метра и площадью 26 тысяч квадратных метров. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017 года по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия.

В середине сентября компания «РАОПроект» представила проект очистных сооружений для полигона стоимостью почти в полмиллиарда. Сейчас он проходит экспертизу. Кроме того, для выяснения морфологического состава отходов в картах «Красного Бора» предполагается отбор проб, часть которых отправят в Финляндию в рамках соглашения с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО).