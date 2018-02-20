Роскомнадзор передумал блокировать YouTube
YouTube останется доступным для российских пользователей. Роскомнадзор не будет блокировать ресурс, который отказался удалять видеоролик с расследованием оппозиционера Алексея Навального о морском отдыхе миллиардера Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки и зампреда правительства Сергея Приходько.
Как пишет «Медуза» 20 февраля со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова, вопрос о блокировке видеохостинга не стоит. Почему Роскомнадзор не блокирует YouTube в рамках обеспечительных мер по иску Дерипаски, Жаров не уточнил.
Представители Google готовы ограничить доступ к спорному видео, но только после решения суда.
Ранее Алексей Навальный обратился с жалобой в Краснодарский областной суд на решение Усть-Лабинского райсуда о блокировке интернет-ресурсов по требованию бизнесмена Олега Дерипаски.
Справка:
Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств». После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам.