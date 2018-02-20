Роскомнадзор передумал блокировать YouTube

YouTube останется доступным для российских пользователей. Роскомнадзор не будет блокировать ресурс, который отказался удалять видеоролик с расследованием оппозиционера Алексея Навального о морском отдыхе миллиардера Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки и зампреда правительства Сергея Приходько.

Как пишет «Медуза» 20 февраля со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова, вопрос о блокировке видеохостинга не стоит. Почему Роскомнадзор не блокирует YouTube в рамках обеспечительных мер по иску Дерипаски, Жаров не уточнил.

Представители Google готовы ограничить доступ к спорному видео, но только после решения суда.

Ранее Алексей Навальный обратился с жалобой в Краснодарский областной суд на решение Усть-Лабинского райсуда о блокировке интернет-ресурсов по требованию бизнесмена Олега Дерипаски.